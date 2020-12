Bennacer ha recuperato dall’infortunio: le ultime da Milanello

Il Milan può esultare per il rientro di Ismael Bennacer, che ha superato l’infortunio muscolare e dovrebbe essere convocato contro il Celtic.

Arriva una notizia positiva da Milanello: Ismael Bennacer oggi ha lavorato regolarmente assieme ai compagni di squadra che hanno giocato domenica.

Sembra che il centrocampista algerino abbia recuperato dall’affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare il match di campionato contro la Fiorentina. L’ex Empoli dovrebbe essere convocato per Milan-Celtic di Europa League.

Importante il rientro di Bennacer, elemento fondamentale per il centrocampo e in generale per la squadra. Pioli soddisfatto di questo recupero, ma deve ancora attendere per Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. I due attaccanti sicuramente salteranno la sfida di Europa League contro il Celtic. Vedremo se per Sampdoria-Milan almeno uno dei due potrà essere convocato.

Leggi anche: