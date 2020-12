Milan, Dalot studia l’italiano: è ancora presto per decidere il futuro

Diogo Dalot sta studiando l’italiano. A dirlo è una stories di Instagram postata dallo stesso calciatore portoghese. Prove di permanenza a Milano per il terzino?

Diogo Dalot sta studiando l’italiano. Il calciatore portoghese ha postato una storia su Instagram in cui si mostra seduto su una scrivania, con quaderno e PC, intento a studiare la nostra lingua. “A lezione di Italiano”, riporta la foto. Lo scatto risale ad un’ora fa e induce di certo i tifosi milanisti a sperare nella possibile permanenza del giovane.

Dalot, futuro ancora da decidere

È una dimostrazione forte quella di Dalot: di professionalità, non di calciomercato. O almeno, non ancora. La foto pubblicata infatti non è da legare al suo futuro. E’ ancora troppo presto per prendere una decisione.

Ricordiamo che Dalot è arrivato al Milan in prestito secco. Per ora è una riserva, ma quando chiamato in causa si sta facendo trovare pronto. Questo fa pensare che il club stia pensando ad un eventuale riscatto da inserire nell’accordo col Manchester United, e lo stesso vale per Brahim Diaz col Real Madrid. Troppo presto, però. Ci sarà tempo.