Milanello, si rivede Bennacer – Il report di giornata

Il Milan si è ritrovato a Milanello per preparare la partita di Europa League contro il Celtic, in programma giovedì

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di Europa League contro il Celtic, in programma a San Siro giovedì 3 dicembre alle ore 18.55.

Il gruppo – come si vede dalle foto pubblicate da AcMilan.com – ha ritrovato Ismael Bennacer. La squadra è scesa in campo alle 11.00 sotto gli occhi attenti di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il report

“Consueto inizio in palestra per l’attivazione muscolare, prima di scendere in campo con il gruppo diviso in due parti – si legge sul sito ufficiali -.

Gli undici titolari di domenica hanno svolto un lavoro atletico-aerobico sul ribassato, mentre il resto della rosa ha disputato una partitella in famiglia con la formazione Primavera (due tempi da 15′).

Questa la formazione della Prima Squadra: Tătărușanu; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Mionić, Krunić; Roback, Maldini, Hauge; Colombo.

Né Bennacer né Castillejo dunque hanno preso parte alla partitella