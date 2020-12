Milan, Pioli: “Ero un leone in gabbia. Emozionato per il ritorno”

Stefano Pioli è guarito da Covid-19. In conferenza stampa, ai microfoni di Sky, ha espresso tutta la sua emozione.

Giornata importante per ‘allenatore del Milan, che finalmente dopo due settimane è guarito dal coronavirus. Ai microfoni di Sky si è lasciato coinvolgere dal bel momento, parlando del modo in cui ha vissuto l’isolamento:

“Questo periodo l’ho vissuto come un leone chiuso in gabbia. Avrei tanto voluto essere a Milanello”

Ma Pioli, nonostante il Covid, ha potuto trovare degli escamotage per seguire i suoi ragazzi e per questo ha ringraziato la società che lo ha sempre appoggiato: ”Ringrazio la società per avermi fornito i mezzi utili a lavorare bene anche da lontano. Certo, farlo da casa non è come farlo sul campo”.

La grande emozione dopo la negatività

Pioli, che prima di essere un grande allenatore è anche un grande uomo, ha espresso senza imbarazzo le belle sensazioni provate dopo l’esito negativo del tampone: “Ieri sera, quando mi hanno detto che ero negativo al tampone mi sono emozionato”

Pioli ha anche colto l’occasione per ribadire il suo attaccamento al club rossonero: “Qui sto bene e sono felice di essere tornato”