Calciomercato Milan, non solo Kabak | Occasione dalla Premier

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. L’affare potrebbe arrivare da Londra, con uno stopper ormai in partenza.

Obiettivo difensore centrale. Il Milan vuole ancora rinforzarsi nella linea arretrata, per avere maggiori possibilità di scelta e concorrenza.

La situazione è ormai nota. I rossoneri considerano la coppia Kjaer-Romagnoli come quella titolare, con il giovane Gabbia a fare la prima alternativa. Gli altri, ovvero Musacchio e Duarte, sembrano ormai destinati a lasciare Milanello.

Per tale motivo Paolo Maldini starebbe sondando il terreno per un nuovo centrale. Un innesto che approderà nel 2021, forse già a gennaio.

Il nome maggiormente accostato al Milan è quello di Ozan Kabak. Centrale turco, classe 2000, che può arrivare low-cost dallo Schalke 04. La società tedesca è in crisi finanziaria ed i rossoneri possono approfittarne già nella sessione di riparazione.

Ma spunta dall’Inghilterra un’alternativa a dir poco prestigiosa. Il Milan potrebbe inserirsi su Andreas Christensen, difensore danese in forza al Chelsea.

La situazione dello stopper classe ’96 è piuttosto intricata. Christensen non ha un gran rapporto col tecnico Frank Lampard, il quale già nel finale della scorsa stagione lo aveva relegato spesso in panchina.

Quest’anno ancora peggio: solo quattro presenze in Premier League e una in Champions. Ma c’è di peggio: per scelta tecnica Lampard ha deciso di escludere il danese dalle ultime cinque sfide di campionato, a conferma dello scarso feeling allenatore-giocatore.

Una sua partenza da Londra appare scontata, visto che Christensen si considera uno stopper di valore internazionale e non intende restare ai margini, anche in vista di EURO 2020.

Un’occasione d’oro per il Milan ed altri club internazionali. Il contratto del 24enne scadrà a giugno 2022, dunque l’estate prossima Christensen potrebbe partire per una cifra non così elevata. A meno che non arrivi già a gennaio l’offerta giusta per lasciare la prigione Blues.