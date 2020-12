Dalla Germania – Nuove conferme: Szoboszlai ha scelto il suo futuro

Sembra proprio che Dominik Szoboszlai, obiettivo dichiarato del Milan, cambierà maglia già a gennaio prossimo.

C’è un calciatore che in queste settimane sta ottenendo sempre più apprezzamenti in giro per l’Europa.

Si tratta di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese in forza al Salisburgo. Un classe 2000 di cui si parlava già bene in passato, ma che sta confermando tutte le proprie qualità in Champions League.

Il Milan è una delle pretendenti più note: i rossoneri lo hanno tentato già lo scorso anno ma senza successo. Secondo diversi media però Szoboszlai è pronto a cambiare maglia nella prossima sessione di gennaio.

Stampa tedesca sicura: il Lipsia vicino a Szoboszlai

In mattinata si era già parlato di un possibile ritorno di fiamma del Milan per l’ungherese. Ma anche della forte concorrenza tedesca, portata dal Lipsia.

Il tutto è stato confermato dal magazine sportivo Kicker. Secondo quest’ultima fonte, Szoboszlai sarebbe molto tentato di trasferirsi in Bundesliga già da inizio 2021.

“Voglio giocare in uno dei cinque migliori campionati europei” – ha ammesso tempo addietro Szoboszlai, facendo intendere di avere fretta per il salto di qualità della propria carriera.

Il Lipsia ad oggi appare la soluzione più semplice. Il motivo riguarda la proprietà Red Bull, che detiene le quote di maggioranza sia del club secondo in classifica in Germania, sia del Salisburgo.

La Bundesliga attira molto il ventenne calciatore, che si ritroverebbe di fronte al suo vecchio amico Erling Haaland, che proprio un anno fa lasciò Salisburgo per trasferirsi a sorpresa al Borussia Dortmund.

Il Milan a certe condizioni appare svantaggiato, anche se Paolo Maldini potrebbe tentare un assalto last-minute. Il trasferimento di Szoboszlai a Lipsia rappresenterebbe una seconda beffa per i rossoneri, dopo il colpo Dani Olmo dello scorso anno.