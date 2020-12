Maldini non molla | Nuovo tentativo per Szoboszlai

Il Milan pensa ancora a Dominik Szoboszlai e ci sono stati dialoghi con l’agente, però il destino del talento ungherese sarà altrove probabilmente.

Dominik Szoboszlai cambierà squadra nel mercato di gennaio 2021, sorprenderebbe se andasse diversamente. Il Red Bull Salisburgo è consapevole che molto probabilmente perderà il giocatore.

C’è una clausola da 25 milioni di euro che più club sono pronti a sfruttare. Un prezzo relativamente “basso” per un talento con un così grande potenziale. Normale che vi siano molte squadre interessate ad assicurarselo. In Italia soprattutto al Milan è stato accostato in questi mesi.

Calciomercato Milan, Szoboszlai in Germania?

I colleghi di calciomercato.com spiegano che il Milan di recente è tornato a parlare con l’entourage di Szoboszlai. Ma anche l’Inter e la Juventus hanno messo il calciatore nel mirino.

Tuttavia, il futuro del centrocampista ungherese classe 2000 dovrebbe essere in Bundesliga. Il Lipsia, altro club di proprietà della Red Bull, sembra in pole position per l’acquisto. La futura destinazione del giocatore dovrebbe essere la Germania, dove potrebbe continuare a crescere con meno pressioni di quelle che avrebbe in una società maggiormente blasonata.

Szoboszlai avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento al Lipsia. L’operazione non è ancora definita, ma probabilmente l’ungherese lascerà Salisburgo per giocare in Sassonia da gennaio 2021. Il Milan non è completamente tagliato fuori dalla corsa, però servirebbe una mossa decisa da parte di Paolo Maldini per cambiare lo scenario.