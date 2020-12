Calhanoglu, che numeri su punizione: solo Messi meglio di Hakan

Hakan Calhanoglu è il migliore a fare gol su punizione dopo Lionel Messi dalla stagione 2013/2014 a oggi. Numeri positivi per il rossonero.

In Milan-Celtic c’è stato il ritorno al gol di Hakan Calhanoglu, che ha permesso alla squadra di accorciare le distanze e ha dato una spinta ai compagni.

Il numero 10 rossonero ha segnato su calcio di punizione, non lasciando scampo al portiere avversario. È interessante una statistica che riguarda proprio l’ex Bayer Leverkusen: dalla stagione 2013/2014 solo Lionel Messi (36) ha realizzato più gol di Calhanoglu (18) su calcio di punizione diretta in tutte le competizioni tra i giocatori dei top-5 campionati europei.

Il fantasista turco può essere soddisfatto dei suoi numeri, anche se può ulteriormente migliorare il suo bottino visto che le qualità non gli mancano. Ha dimostrato di avere un piede destro molto preciso e probabilmente le sue statistiche sarebbero state migliori se gli allenatori avuti in precedenza al Milan fossero riusciti a valorizzarlo meglio. In rossonero sono state quattro le reti su punizione diretta.

Non c’è dubbio che Stefano Pioli schierandolo come trequartista sia riuscito a metterlo nella condizione ideale per esprimersi. È quello il ruolo nel quale Calhanoglu riesce a dare il meglio di sé. Il cambio di posizione è stato un passaggio chiave per permettergli di crescere rispetto ai due anni e mezzo precedenti in rossonero.

