Milan, colpo alla Kjaer in difesa | È ancora sul mercato

Il difensore del Chelsea è ancora sul mercato. Gioca troppo poco e il Milan è sempre dietro l’angolo.

Accostato più volte alla società rossonera, Antonio Rudiger è il difensore centrale che potrebbe fare al caso del Milan. Proprio nelle ultime giornate del calciomercato estivo, il nome del tedesco si era fatto molto caldo. Un piano andato in fumo però, con Rudiger che alla fine è rimasto ancora con i blues.

Ma il centrale tedesco gioca troppo poco nel Chelsea. Lui vorrebbe giocare con più continuità e si sta guardando intorno. Così, secondo ESPN, il Chelsea, che sta puntando su altri difensori, continuare a tenere sul mercato Rudiger. Proprio l’arrivo di Thiago Silva ha complicato maggiormente la situazione del tedesco, che in questa stagione conta pochissime presenze.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, occasione Rudiger

Antonio Rudiger ha comunque un buon mercato. In estate diversi club si erano fatti avanti per il centrale di difesa, tra queste anche la Roma, che alla fine ha preferito Smalling. Ad ogni modo, Rudiger può offrire tanta esperienza e fisicità ed è il difensore che potrebbe fare al caso del Milan.

Sappiamo come la società rossonera sia alla ricerca di una centrale valido a difendere dalla porta qualsiasi minaccia. Rudiger con i suoi 27 anni potrebbe sembrare in avanti con l’età rispetto ad altri nomi sul tavolo, come Lovato o Kabak. Ma le grandi doti tecniche e fisiche lo battezzano una soluzione molto valida per i rossoneri.

Inoltre, Rudiger rappresenta un’ottima soluzione al buco in difesa Pioli per 3 motivi: conosce bene il campionato italiano per l’anno giocato alla Roma, il Chelsea potrebbe accettare il prestito con diritto di riscatto ed il giocatore è in scadenza a Giugno 2022. Una situazione molto simile a quella che un anno fa ha portato il Milan a prendere Kjaer dal Siviglia.