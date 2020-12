Piaceva al Milan, ora l’agente apre al Napoli: “Firmerei subito”

In estate era stato più volte accostato al Milan, ma oggi Teun Koopmeiners viene offerto dal suo agente al Napoli di Gattuso.

Ieri Koopmeiners ha sbagliato un rigore decisivo contro il Napoli in Europa League. Ma nonostante ciò, rimane impossibile non notare il suo talento. L’AZ ha dimostrato grande carattere in campo e il pareggio con il Napoli è tutto meritato.

L’Alkmaar avrebbe potuto vincere la partita di ieri, come affermato dalla stesso Gattuso. Ma il pareggio ottenuto dagli olandesi suona un po’ come una vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene, ma gli occhi erano puntati soprattutto su Koopmeiners, il giovane talento olandese che il Napoli segue da un po’.

A confermarlo è stato lo stesso agente del calciatore, Bart Baving, intervistato su Radio Marte. Parlando inizialmente della memoria di Maradona, si è poi lasciato andare a delle dichiarazioni riguardanti il suo assistito, ma il fattore che più ha colpito è che l’agente ha praticamente offerto Koopmeiners alla società azzurra:

“Farlo giocare allo Stadio Maradona? Fermerei già domattina, sarebbe un onore per entrambi”

Koopmeiners piaceva al Milan

Tornando indietro di qualche mese, ricordiamo come il talento olandese in questione fosse anche stato sotto l’attenzione della società rossonera. Koopmeiners, di ruolo mediano era stato più volte accostato al Milan. Classe 1998, era stato valutato 15 mln di euro. Ma l’affare è sfumato dopo che la società rossonera ha portato tra le sue fila il gioiello tutto italiano, Sandro Tonali.