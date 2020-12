Retroscena Immobile – Idea per il dopo Ibrahimovic

Ciro Immobile sarebbe stata un’idea del Milan – la scorsa estate – se Zlatan Ibrahimovic non avesse firmato il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic ha tenuto col fiato sospeso il Milan e tutti i suoi tifosi per qualche settimana, questa estate, prima di mettere la firma sul nuovo contratto.

Il club rossonero in quei giorni di trattativa con Mino Raiola mostrava sicurezza in merito al prolungamento dell’avventura dello svedese in maglia rossonera ma allo stesso tempo teneva d’occhio il mercato per non farsi trovare impreparato in caso di fumata nera.

I nomi accostati al Diavolo furono davvero tanti e un’idea – secondo quanto si legge su Calciomercato.it – sarebbe stata quella di strappare alla Lazio Ciro Immobile.

Nessuna trattativa anche perché le richieste di Lotito, 50 milioni di euro, erano davvero altissime. Oltre ai rossoneri, anche Napoli ed Everton avrebbero pensato al centravanti della Nazionale, sul quale a gennaio potrebbe provarci il Guangzhou di Cannavaro.