Verso Sampdoria-Milan: Pioli ha scelto il sostituto di Kjaer

Mister Pioli ha le idee chiare su chi prenderà il posto di Kjaer al centro della difesa. Il Milan dovrà sopperire al meglio all’assenza del danese.

Domenica il Milan affronterà la Sampdoria a Genova, una trasferta che può nascondere delle insidie. La squadra rossonera sa di non poter sottovalutare i liguri, anche se non vincono in Serie A dal 24 ottobre.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di due colonne come Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic, oltre che di Rafael Leao. Se ai due attaccanti sta forzatamente rinunciando già da qualche partita, invece l’assenza del difensore danese è una novità assoluta. Infatti, l’ex Siviglia non ha mai saltato una partita in questa stagione.

Pioli ha le idee chiare su chi sostituirà Kjaer come partner difensivo di Alessio Romagnoli. Si tratta di Matteo Gabbia, che è ritenuto la prima alternativa ai titolari al centro della difesa. Il 21enne di Busto Arsizio ha ben figurato quando è stato chiamato in causa e intende farsi trovare pronto anche stavolta per sostituire il compagno infortunato.

Toccherà a Romagnoli, anche in quanto capitano, prendere in mano la leadership della difesa e guidare bene il reparto. Solitamente è un incarico che suddivide con Kjaer, altro leader della squadra. Gabbia è ancora molto giovane e ha bisogno a volte di essere guidato da un compagno più esperto.

Saranno in panchina Mateo Musacchio e Leo Duarte, i quali potrebbero trovare spazio giovedì prossimo nell’ultimo match di Europa League contro lo Sparta Praga. Il Milan è già qualificato ai Sedicesimi e in Repubblica Ceca farà turnover.

Leggi anche: