Infortunio per il centrocampista – Salterà Milan-Parma?

L’ex-rossonero ha rimediato un brutto infortunio nella giornata di ieri. Salterà il match in programma con il Benevento. A rischio anche il Milan?

Juraj Kucka si è infortunato a poche ore dalla partita contro il Benevento. Nel match in programma alle 15.00 non sarà in campo il centrocampista del Parma, ormai grande certezza della squadra di Liverani. Proprio ieri, nell’ultima sessione di allenamento il centrocampista si è procurato una forte contusione ai muscoli posteriori della gamba sinistra.

Condizioni che verranno valutate in settimana. Intanto oggi a Juraj tocca sedere in tribuna. Ma prossima settimana c’è il Milan. Kucka, grande ex-rossonero potrebbe difatti saltare anche la prossima di campionato. Non sarebbe una bella notizia per il centrocampista giallo-blu, che con il Milan ha fatto bene in passato. Non poter aiutare il Parma contro la sua ex-squadra sarebbe davvero una delusione per lui. Noi ci auguriamo che Juraj possa riprendersi in fretta!

