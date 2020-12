Sampdoria-Milan, probabili formazioni: doppia sorpresa per Pioli

Le probabili formazioni del posticipo di Serie A, che si disputa questa sera alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Caccia ai tre punti, per evitare di far avvicinare le rivali per lo Scudetto. Questo l’obiettivo odierno del Milan, pronto a proseguire la sua marcia vincente.

I rossoneri stasera saranno ospiti della Sampdoria, avversario ostico e insidioso nel proprio stadio. Appuntamento alle ore 20:45 a Marassi, per un match certamente tutto da vivere.

Stefano Pioli intanto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe sciolto le riserve sulla formazione titolare. Previste un paio di sorprese nell’undici iniziale.

La formazione titolare del Milan

Pioli dunque sorprende un po’ tutti rispetto alle previsioni della vigilia. Il Milan di stasera partirà col solito 4-2-3-1 come impianto tattico, ma con scelte di formazione abbastanza inaspettate.

Ancora indisponibili Kjaer, Leao e Ibrahimovic, così come Musacchio che deve ancora recuperare il ritmo partita.

In porta ovviamente giocherà Donnarumma. La difesa verrà composta da Calabria e Theo Hernandez come terzini e dal duo inedito Gabbia-Romagnoli al centro.

Prima sorpresa a centrocampo: Pioli darà spazio a Tonali, preferendolo a Bennacer, al fianco dell’intoccabile Kessie.

Sulla trequarti torna Saelemaekers come ala destra, al fianco di Calhanoglu e (sempre a sorpresa) di Brahim Diaz. Solo panchina per il tanto elogiato Hauge. A Rebic il solito compito di vice-Ibra.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli (c), T.Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, B.Diaz; Rebic.

La formazione della Sampdoria

Keita a parte, la Sampdoria di Claudio Ranieri si presenta questa sera di fronte al Milan con la rosa completamente a disposizione.

Il classico 4-4-2 blucerchiato vedrà il giapponese Yoshida a guida della difesa. In mezzo spazio alla concretezza nordica, con Thorsby e Ekdal a fare legna in mediana. Attacco tutto italiano con capitan Quagliarella affiancato da Gabbiadini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszinsky, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella (c), Gabbiadini.