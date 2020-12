Super Milan: la differenza punti rispetto alla Serie A 2019/2020

Il Milan è la squadra che nel campionato Serie A ha migliorato maggiormente il proprio punteggio dopo dieci giornate rispetto a un anno fa.

Il Milan nel 2020 ha fatto un grande salto di qualità, prestazioni e risultati ne sono prova evidente. Nella classifica dell’attuale Serie A i rossoneri sono addirittura primi con 5 punti punti di vantaggio sull’Inter e 6 sulla coppia Napoli-Juventus.

Rispetto allo scorso campionato la squadra di Stefano Pioli è cresciuta moltissimo. Sono 26 i punti conquistati in questa Serie A, mentre un anno fa dopo dieci giornate il Diavolo ne aveva solamente 13. Dunque il bottino è stato raddoppiato addirittura. E va detto che in questa stagione c’è anche l’appuntamento aggiuntivo dell’Europa League.

Il Milan è la squadra che ha migliorato maggiormente il proprio punteggio rispetto allo scorso campionato. Poi c’è il Sassuolo, che ha 10 punti in più della Serie A 2019/2020 e non a caso è quinto in classifica oggi. Segue la Sampdoria, a +6 rispetto a un anno fa.

Club come Inter e Juventus hanno meno punti, rispettivamente -4 e -6. Le peggiori sono Atalanta e Fiorentina a -7, ma entrambe hanno una partita da disputare ancora. I viola giocano stasera contro il Genoa a Firenze, mentre i bergamaschi dovranno recuperare il match contro l’Udinese rinviato.