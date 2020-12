Milan-Parma, rientra Ibrahimovic | Subito titolare?

Le ultime sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che sarà a disposizione domenica prossima contro i ducali in campionato.

Il Milan fa il conto alla rovescia. Il rientro di Zlatan Ibrahimovic è ormai sempre più vicino, come ammesso oggi anche dal suo agente Mino Raiola.

Ibra si è infortunato a livello muscolare contro il Napoli, nel successo dello scorso 22 novembre. Nonostante i proclami per un recupero lampo, il Milan ha preferito andare cauto con il ritorno in campo del 39enne.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic sarà pronto per Milan-Parma, gara prevista per domenica prossima alle ore 20:45.

Leggi anche > Cutrone torna al Milan? L’opinione dei tifosi rossoneri

Stefano Pioli dunque è certo di avere a disposizione Ibra per la sfida alla sua ex squadra. I segnali positivi arrivano dalle ultime sessioni di allenamento, anche sotto la neve come immortalato dallo stesso svedese sui social.

C’era anche una piccola tentazione di portare Ibrahimovic a Praga per la trasferta europea di giovedì. Ma lo staff medico del Milan ha preferito non rischiare, slittando il rientro dell’attaccante alla gara interna di domenica sera.

La domanda ora è: Ibrahimovic contro il Parma sarà subito titolare? Ovviamente tutto dipenderà dalle sue condizioni atletiche, ma al momento è più probabile un inizio dalla panchina.

Ad oggi Pioli dovrebbe confermare Ante Rebic nel ruolo di ‘falso 9’ al centro dell’attacco, con Ibra pronto a subentrare anche ad inizio secondo tempo. A meno che la smania e la voglia dello svedese non condizioni le scelte dell’undici titolare.