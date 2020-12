Pioli, che elogi da Tonali: “Persona fantastica, ci dà carica”

Tonali molto contento di avere un allenatore come Pioli, bravo a coinvolgere tutto il Milan nel progetto e a motivare ogni giocatore.

C’è tanto di Stefano Pioli nella crescita del Milan e con un allenatore così Sandro Tonali può fare il salto di qualità. L’ex Brescia ha il potenziale per diventare un grande giocatore.

Intervistato da Milan TV, ha speso parole di elogio per il mister rossonero: «Ci è stato vicino anche quando era a casa. Ci è mancato averlo con noi e lavorare con lui, perché è una persona fantastica. Tornare e vincere assieme a lui è stato bello».

Leggi anche:

Tonali si è soffermato su quanto accaduto al termine di Sampdoria-Milan, quando Pioli ha riunito la squadra in campo e ha fatto un bel discorso: «Episodi del genere dopo una partita così difficile ci danno certamente autostima. Vedere il mister così dopo 90 minuti di gioie, sofferente e rischi ci dà veramente tanta carica. Hai vinto, hai fatto bene e sai che il mister ci tiene come se fosse una vittoria che vale tanto. Questo è bello».

Il numero 8 rossonero è contento delle risposte che la squadra sta dando sul campo, onorando la pesante maglia che portano: «Siamo giovani, ma abbiamo la responsabilità di indossare la maglia del Milan. Abbiamo dimostrato di essere giocatori da Milan. Quando vai in campo sai che devi vincere. Le avversarie sono tutte lì e sai che non devi sbagliare, da grande squadra bisogna fare questo. Ci sono tante cose da fare assieme e speriamo che questo sia solo l’inizio».

🗣️ We caught up with Sandro Tonali to talk about team and how he’s progressing.

🎙️ Ai microfoni di @MilanTV, Sandro sottolinea la forza del gruppo#SempreMilan pic.twitter.com/JeUyWxkBO5

— AC Milan (@acmilan) December 8, 2020