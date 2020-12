Rafael Leao, infortunio alle spalle: le ultime news

Rafael Leao verso il pieno recupero. Oggi a Milanello si è rivisto in gruppo. Se non ci sarà a Praga, verrà convocato per Milan-Parma.

Non solo Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic assenti in Sampdoria-Milan. Anche Rafael Leao non è stato convocati per i noti problemi muscolari.

L’assenza dell’attaccante portoghese nelle ultime cinque partite ha privato Stefano Pioli di una pedina importante nel reparto offensivo. L’ex Lille può giocare sia da esterno che da prima punta, offendo così più soluzioni durante i match.

Rafael Leao convocato in Sparta Praga-Milan?

La notizia buona di oggi da Milanello riguarda proprio Leao. Infatti, il giocatore è tornato a lavorare assieme ai compagni. Dopo una prima parte di allenamento personalizzato, si è aggregato al gruppo.

Le condizioni dell’attaccante portoghese verranno ulteriormente valute domani e Pioli deciderà se convocarlo già per Sparta Praga-Milan di giovedì. Se non dovesse essere chiamato per il match di Europa League, sicuramente sarà convocato per Milan-Parma di domenica.

Nel prossimo match di campionato dovrebbe essere a disposizione anche a Ibrahimovic. Con il ritorno di Zlatan, a Leao toccherà contendere il posto da titolare a Rebic sulla fascia sinistra. Il croato finora è stato un prezioso uomo assist, però deve ancora trovare la via del gol.