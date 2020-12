Sky – Via libera per Ibra: visita di controllo ok

Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad una visita di controllo nella giornata di ieri. Il Milan è pronto a riabbracciarlo

Zlatan Ibrahimovic scalda i motori. L’attaccante svedese si prepara a fare il suo ritorno in campo. Il centravanti – come riporta Sky Sport – si è sottoposto ad una visita di controllo nella giornata di ieri che ha dato esito positivo ed è davvero possibile che possa tornare contro il Parma domenica sera.

Niente Europa League

La sfida di San Siro d’altronde era l’obiettivo che Ibrahimovic si era prefissato e tutto sta procedendo per il meglio. Lo svedese non ha forzato per esserci contro lo Sparta Praga.

Il Milan d’altronde è già qualificato ai sedicesimi di Europa League e il suo centravanti può dunque prepararsi al meglio per esserci domenica sera contro il Parma, già dal primo minuto.