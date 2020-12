Viva la pista tedesca in difesa: è sfida alla Roma

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco è pronto a lasciare il Chelsea e ci pensa anche la Roma

Non tramonta l’idea Rudiger per il Milan. Il difensore tedesco – come era prevedibile – sta faticando a trovare spazio con la maglia del Chelsea. Il giocatore classe 1993 ha fin qui collezionato solamente quattro presenze, una in Premier League e tre in Champions League.

L’arrivo di Thiago Silva non ha ovviamente aiutato e già a gennaio l’addio per Rudiger potrebbe essere realtà. Durante l’ultima sessione di calciomercato, l’ex Roma è stato accostato al Milan, che potrebbe riprovarci a gennaio, qualora non dovesse riuscire a mettere a segno gli obiettivi prefissati.

Rudiger torna in Serie A

In Inghilterra, il Daily Mail conferma l’interesse da parte del Milan ma non solo. Sul giocatore, infatti, ci sarebbe anche la Roma, pronta riportarlo nella Capitale.

La voglia di giocare per Rudiger è tanta anche perché senza minuti nelle gambe rischierebbe di perdere la Nazionale e i prossimi Europei.