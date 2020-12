Sky – Ibrahimovic, condizioni in miglioramento: le ultime

Ibrahimovic punta ad essere convocato per Milan-Parma di campionato. L’infortunio è alle spalle, però il giocatore non è ancora al 100%.

Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione per Sparta Praga-Milan, questo è certo. Ma c’è curiosità di capire se il centravanti svedese potrà essere convocato per il match di campionato contro il Parma.

Sky Sport spiega che oggi il giocatore stamattina si è regolarmente presentato a Milanello per svolgere il suo lavoro a parte rispetto al gruppo. Successivamente si è trattenuto presso il centro sportivo per delle terapie e per effettuare altro lavoro personalizzato.

Leggi anche:

Ibrahimovic convocato per Milan-Parma?

L’obiettivo di Ibrahimovic è quello di essere in panchina per Milan-Parma. Le sue condizioni fisiche migliorano, ma Zlatan verrà valutato giorno per giorno. Stefano Pioli e il suo staff non vogliono prendere alcun rischio.

Ovviamente il campione svedese è importante per la squadra e c’è voglia di riaverlo a disposizione quanto prima, però forzare può essere un boomerang. A Milanello dovranno un po’ frenare il grande desiderio di Ibra di tornare. Lui stesso sa che può essere rischioso anticipare il rientro. Deve essere intelligente nel gestirsi fisicamente, cosa che ha sempre fatto finora.