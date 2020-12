Milan, infortunio Bennacer: fissata la data del rientro

Bennacer si avvicina al ritorno in campo, lo ha rivelato Pioli alla vigilia di Sparta Praga-Milan. A giorni tornerà a lavorare in gruppo.

Rientrato contro il Celtic, poi Ismael Bennacer ha dovuto saltare il match contro la Sampdoria e non sarà convocato neppure contro lo Sparta Praga.

Il centrocampista del Milan deve ancora smaltire completamente l’ultimo affaticamento muscolare accusato. Lo staff non vuole assolutamente rischiare che l’infortunio diventi serio e quindi è stato deciso di tenerlo a riposo per le trasferte di Genova e Praga.

Bennacer, probabile rientro in Milan-Parma

Stefano Pioli, interpellato sull’argomento oggi in conferenza stampa, ha spiegato quando dovrebbe esserci il rientro di Bennacer: «Ha avuto qualche problemino ultimamente, non sarà convocato per domani. Sta facendo tutto il possibile, penso che venerdì che lavorerà in gruppo per essere poi a disposizione contro il Parma».

Venerdì, all’indomani del match di Europa League a Praga, dovremmo rivedere Bennacer lavorare regolarmente a Milanello. Salvo sorprese, dovrebbe essere poi convocato per Milan-Parma di domenica 13 dicembre.

Per la squadra rossonera è importante recuperare l’ex Empoli, fondamentale in campo con le sue grandi qualità tecniche e anche tattiche. L’algerino è abile palla al piede, ha senso della posizione ed è bravo anche nel rubare palloni agli avversari. Un centrocampista abbastanza completo.