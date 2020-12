Sparta Praga-Milan, probabili formazioni: Pioli annuncia turnover

Pioli darà spazio ai giocatori meno impiegati in Sparta Praga-Milan di Europa League. Nella formazione rossonera ci saranno diverse novità.

Domani sera il Milan va di scena in Repubblica Ceca contro lo Sparta Praga nell’ultimo turno della fase a gironi dell’Europa League 2020/2021. I rossoneri hanno già il pass per i Sedicesimi.

La classifica del gruppo H vede la squadra di Stefano Pioli seconda con 10 punti, a -1 dal Lille. Una vittoria, con contemporaneo stop dei francesi in casa del Celtic, permetterebbe di salire al primo posto del girone ed evitare rivali più temibili nel prossimo turno.

Europa League, probabili formazioni Sparta Praga-Milan

Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Sparta Praga-Milan ha annunciato che farà turnover: “Domani ci sarà spazio per chi ha giocato di meno finora“. Ma non cambierà il modulo, confermato il collaudato 4-2-3-1.

In porta ci sarà Ciprian Tatarusanu. In difesa troveranno spazio Andrea Conti, Leo Duarte e Diogo Dalot. Mister Pioli al centro dovrebbe impiegare Matteo Gabbia, mentre Alessio Romagnoli riposerà. Pure Mateo Musacchio scalpita per giocare.

A centrocampo sicura la coppia composta da Rade Krunic e Sandro Tonali, con Franck Kessie che si accomoderà in panchina e Ismael Bennacer neanche convocato. L’algerino deve ancora completamente smaltire l’infortunio muscolare e dovrebbe rientrare in gruppo venerdì per poi essere convocato in Milan-Parma.

Per quanto riguarda la trequarti, dovremmo vedere il terzetto Castillejo-Brahim Diaz-Hauge. Il centravanti probabilmente sarà Lorenzo Colombo, anche se non viene ancora escluso completamente l’impiego di Ante Rebic. Nel secondo tempo avrà uno spezzone Rafael Leao, al rientro dopo un infortunio.

EUROPA LEAGUE | SPARTA PRAGA MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Duarte, Gabbia, Diogo Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo.