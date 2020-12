Szoboszlai spiazza il Real Madrid | Vuole il Milan!

Non si ferma il dialogo con l’entourage di Szoboszlai. I tempi stringono ma all’ungherese piacciono i colori rossoneri.

Questo sarà un calciomercato esplosivo per il Milan. Come riporta stamane la Gazzetta, il tavolo della società rossonera è pieno di nomi interessanti. Obiettivo principale è il difensore centrale, ma occhio al possibile acquisto del trequartista. Il rinnovo di Calhanoglu è ancora in bilico e il Milan non perde d’occhio Dominik Szoboszlai.

Il talento ungherese è nel mirino dei rossoneri già da un pezzo, tant’è che il calciatore è stato vicino all’approdo al Milan già due volte. A sottolinearlo è sempre la Gazzetta che afferma che i contatti della società milanese con l’entourage del trequartista del Salisburgo continuano e promettono bene.

Una clausola che tante pagherebbero

Non dimentichiamo che Dominik Szoboszlai ha una clausola rescissoria di 25 mln di euro, con particolari dettagli riguardo al pagamento. Il calciatore piace a molte squadre che sarebbero disposte ad acquistarlo. Il Lipsia sembra essere la più interessata al trequartista. Ma a fargli la corte ci sono anche big come Bayern Monaco, Real ed Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, l’ungherese sembra però prediligere i colori rossoneri. Il tempo stringe e il Milan sta archittetando la giusta strategia per portare Dominik Szoboszlai tra le sue fila. Non sarà un’impresa facile ma la volontà del calciatore potrà essere un tassello di svolta.