LIVE – Sparta Praga-Milan, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Risultato in tempo reale di Sparta Praga-Milan di Europa League. Aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di oggi.

La fase a gironi dell’Europa League 2020/2021 volge al termine. Il Milan è già qualificato ai Sedicesimi, però battendo lo Sparta Praga può ambire al primo posto nel gruppo H.

Se il Lille non dovesse vincere in casa del Celtic, i rossoneri salirebbero in testa alla classifica. Ciò permetterebbe di avere avversari un po’ meno impegnativi nel prossimo turno della competizione e di avere 1 milione di euro di bonus, invece dei 500 mila euro previsti con il secondo posto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Europa League, Sparta Praga-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Pioli fa turnover in Europa League

Stefano Pioli ha lasciato a casa Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli e Hakan Calhanoglu per preservarli per il campionato. Queste assenze si aggiungono a quelle per motivi fisici di Ismael Bennacer, Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer.

L’allenatore del Milan in conferenza stampa ha annunciato che farà turnover e dunque la formazione titolare presenterà tante novità. Contro lo Sparta Praga troveranno spazio coloro che finora hanno avuto meno minutaggio. Da Ciprian Tatarusanu a Leo Duarte, da Andrea Conti a Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Da segnalare che in panchina rivedremo Rafael Leao, recuperato dopo un infortunio.

LEGGI ANCHE -> Milan, i motivi per finire primo nel girone di Europa League

Sparta Praga-Milan: formazioni ufficiali

SPARTA PRAGA (3-5-2): Heča; Vitík, Plechatý, Lischka; Wiesner, Sáček, Souček, Karabec, Polidar; Minchev, Plavšić.

A disposizione: Niță, Holec; Moberg-Karlsson, Krejčí, Hanousek, Vindheim, Trávník, Krejčí, Gabriel, Ryneš. Allenatore: Kotal.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Conti, Duarte, Kalulu, Dalot; Krunić, Tonali; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo.

A disposizione: A. Donnarumma, Moleri; Calabria, Gabbia, Hernández, Musacchio; Díaz, Kessie, Mionić; Leão, Rebić. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Siebert (GER).