Sparta Praga-Milan dove vederla: canale tv, streaming e probabili formazioni

Dove vedere Sparta Praga-Milan in diretta tv e streaming. Tutte le informazioni su dove vedere il match di Europa League in programma stasera alle 21.05.

Sparta Praga–Milan, partita valida per il sesto turno dei gironi di Europa League, verrà giocata stasera alle ore 21.05. I rossoneri ospiti allo stadio Letnà, in Repubblica Ceca, proveranno a concludere questa prima parte del torneo con una vittoria. La qualificazione al primo posto dipende dal risultato dell’altra partita, quella fra Celtic e Lille: i francesi dovrebbero almeno pareggiare. Intanto Stefano Pioli fa un ampio turnover e decide di dare spazio a tutti quei calciatori che hanno avuto poco spazio finora.

Dove vedere Sparta Praga-Milan: diretta tv e streaming gratis

Partita: Sparta Praga-Milan

Sparta Praga-Milan Orario: 21.05

21.05 Competizione: Europa League

Europa League TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky GO, NOW Tv

Sparta Paraga-Milan sarà in diretta televisiva soltanto su Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Per quanto riguarda lo streaming della partita, basterà accedere al proprio account SkyGo, oppure sottoscrivere un abbonamento a NOW TV.

Le probabili formazioni

Formazione stravolta quella del Milan per la partita che chiude la fase a gironi di Europa League. Pioli fa giocare tutti quelli che hanno avuto poco spazio finora, a partire dal portiere: Tatarusanu sostituirà Donnarumma, nemmeno convocato, così come Romagnoli e Calhanoglu. In difesa la curiosità è tutta su Kalulu, schierato da centrale. In mezzo al campo Krunic e Tonali. Il trequartista sarà Daniel Maldini alle spalle di Colombo.

Sparta Praga (3-5-2): Nita; Plechaty, Pavelka, Hancko; Vindheim, Travnik, Soucek, Krejci, Hanousek; Julis, Moberg Karlsson.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Kalulu, Duarte, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini (Diaz), Hauge; Colombo.