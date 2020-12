Sparta Praga-Milan, chance per Colombo: gioca anche Maldini?

Lorenzo Colombo e Daniel Maldini dovrebbero essere entrambi titolari in Sparta Praga-Milan di Europa League. Un’occasione molto importante.

Vedremo un Milan con diverse novità stasera contro lo Sparta Praga. Stefano Pioli ha annunciato un turnover più pesante rispetto a quello a cui ha abituato in Europa League.

Ci sarà spazio per diversi giocatori che finora hanno avuto scarso minutaggio. Tra questi c’è Lorenzo Colombo, rimasto in rossonero come vice di Zlatan Ibrahimovic ma che nel ruolo ha anche la concorrenza di Ante Rebic e Rafael Leao. In Repubblica Ceca potrà partire finalmente titolare.

Maldini insieme a Colombo in Sparta-Milan?

Il 18enne centravanti di Vimercate ha ancora poca esperienza e per questo Pioli finora ha dosato le sue presenze. È stato schiarato titolare nel preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt (gol) e in Serie A contro lo Spezia. In totale sette apparizioni per 208 minuti in campo in questa stagione.

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, Colombo potrebbe avere alle sue spalle un compagno che conosce molto bene dal settore giovanile del Milan. Si tratta di Daniel Maldini. Il figlio di Paolo dovrebbe giocare titolare nel ruolo di trequartista. Anche il 19enne ha avuto poco spazio in questa stagione, sia per la poca esperienza che per il valore della concorrenza nel reparto.

Maldini ha collezionato solo 109 minuti in campo in questa stagione. L’ultima presenza proprio contro lo Sparta Praga all’andata a San Siro. Aveva giocato titolare già contro il Rio Ave nel playoff di Europa League e stasera in Repubblica Ceca può avere un’occasione importante per dimostrare le sue qualità.