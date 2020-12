Baresi: “Scudetto possibile. Donnarumma? Spero prevalga il cuore”

Franco Baresi ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera. Scudetto, Donnarumma e stadio i temi caldi dell’intervista.

Baresi è ormai il vice-presidente onorario del Milan, oltre ad essere una sua bandiera storica. Ai microfoni di Radio Rossonera ha iniziato col parlare proprio del suo attuale ruolo nella società:

”Mi rende molto felice questo nuovo incarico nella società. I tanti anni trascorsi qui mi saranno d’aiuto in quanto ne conosco dinamiche e aspetti. Spero allo stesso tempo di essere utile grazie alla mia esperienza e a far crescere il Milan sempre più”.

Franco Baresi ha dichiarato, inoltre, il bel rapporto che lo lega alla tifoseria rossonera: “Il mio legame con i tifosi è ancora quella di una volta e questo mi riempie d’orgoglio”. Il vice-presidente ha poi continuato dicendo: “ Me ne accorgo giornalmente quando sono in giro, mi riconoscono e questo significa che ho lasciato qualcosa che va oltre le vittorie”.

Baresi si è anche focalizzato su ciò che è necessario per giocare in questo Milan: passione, rispetto per il club e i tifosi. E a proposito del nuovo stadio ha espresso un parere a favore della costruzione:

“ Il progetto è una priorità del club. Potrà essere un valore aggiunto sia per Milano che per la società – Gli stadi vanno vissuti al di là della partita. Avere un impianto futuristico sarebbe una bella cosa”.

Baresi sul futuro del Milan

Franco Baresi per Radio Rossonera ha rilasciato anche importanti dichiarazioni riguardanti il futuro: mercato di gennaio e scudetto sono stati il focus. Il vicepresidente ha parlato dell’arrivo del fatidico difensore a gennaio: “Maldini ha ragione. Serve un difensore bravo nell’1 contro 1. Non deve avere paura, ma forza e personalità. Queste sono le caratteristiche necessarie per un grande difensore oggi”.

Riguardo allo scudetto, Baresi ci crede. Le sue parole sull’argomento: “Il club oggi conta su un gruppo che si aiuta e ha un gioco che coinvolge tutti. Questo ha dato fiducia e consapevolezza di poter affrontare qualsiasi squadra senza timore – C’è spirito di sacrificio e di squadra nei ragazzi e questo può portare a risultati sorprendenti. Lo scudetto è possibile”.

Su Romagnoli e Donnarumma

Riguardo al capitano rossonero, Baresi ha espresso parole di stima e fiducia:

”Romagnoli ha davanti a se un grande futuro. È il nostro capitano da sei stagioni e potrà prendersi grandi soddisfazioni con il Milan. Alessio è arrivato in punta di piedi ma è riuscito ad imporsi. Ci sono stati anche anni difficili per lui ma ha avuto la forza di migliorarsi”.

Franco Baresi spera tanto che, oltre a Romagnoli, anche Donnarumma cresca e diventi grande al Milan. Sul portierone rossonero ha detto: “Ha 20 anni ed è già tra i migliori al mondo, può essere d’ispirazione per tutti. Anche se la concorrenza è tanta spero che in lui prevalga il cuore e che rimanga per tanti anni con noi. È cresciuto con noi e ama questo Milan”.