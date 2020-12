Ranking UEFA aggiornato: la nuova posizione del Milan

Il Milan dopo la vittoria contro lo Sparta Praga occupa il 54esimo posto del Ranking Uefa. Ecco la posizione delle altre italiane

Continua la lenta risalita del Milan nel ranking UEFA. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a battere lo Sparta Praga nonostante un massiccio turnover, guadagnando così un insperato primo posto, davanti al Lille, sconfitto in Scozia dal Celtic.

Un successo importante, che pone i rossoneri all’interno della prima urna al sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League che si svolgerà lunedì.

Una montagna da scalare

Una vittoria, importante anche per il Ranking, che porta il Milan al 54esimo posto in classifica: i punti stagionali sono adesso 9, 28 nel quinquennio (con due anni a zero). C’è il sorpasso al Basaksheir e l’aggancio ad Apoel, Marsiglia e Borussia Moenchengladbach.

Davvero lontanissimi i primi posti: il Bayern vola a 122 punti davanti a Barcellona e Juventus (113). Tra le altre italiane da sottolineare la 18esima posizione della Roma davanti a Napoli, 20esimo, e Inter 25esima. L’Atalanta con 45,5 punti è al 29esimo posto, la Lazio al 36esimo.