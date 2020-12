Calciomercato Milan – Barcellona beffato: colpo da 25 milioni

Il Milan è pronto a chiudere per Ozan Kabak. Il centrale turco piace anche al Barcellona ma i rossoneri sono in vantaggio

Il Milan a gennaio piazzerà il colpo in difesa. L’acquisto di un centrale è un’esigenza per i rossoneri, alla ricerca di un titolare che possa affiancare Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia.

In cima alla lista continua ad esserci Ozan Kabak. Il turco piace al Milan ormai da tempo e lo Schalke 04 è pronto a cederlo già durante il mercato di gennaio. Dalla Spagna, Don Balon, riporta dell’interesse da parte del Barcellona.

Il difensore, però, alla fine – si legge – dovrebbe approdare al Milan per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, portando i blaugrana a guardarsi altrove per il centrale da inserire in rosa.

Non solo Kabak

Come raccontato in questi giorni, Kabak non è l’unico difensore sul taccuino del Milan, che a gennaio vuole assolutamente acquistare un centrale. Resta in lizza anche Simakan dello Strasburgo ma attenzioni ad altri profili.

Piace non poco anche Milenkovic della Fiorentina ma la Viola chiede ancora 40 milioni di euro. Interesse concreto, infine, anche per Lovato del Verona ma più per la prossima estate.