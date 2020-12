Calciomercato Milan, futuro in Italia per il difensore

C’è la fila per Antonio Rudiger. Il difensore del Chelsea piace anche al Milan e a diverse altre squadre italiane. Il calciatore può lasciare Londra a gennaio in prestito

Antonio Rudiger si appresta a lasciare l’Inghilterra e il Chelsea. Il calciatore sta faticando a trovare spazio dopo l’arrivo di Thiago Silva e un suo addio a gennaio, in prestito, sembra davvero sempre più probabile.

In estate si giocherà l’Europeo e il tedesco non ha alcuna intenzione di perderlo. Serve ovviamente giocare con maggiore continuità e l’opportunità potrebbe dargliela la Serie A.

Non solo il Milan

La scorsa estate anche il Milan ha chiesto informazioni per il centrale ma l’alto stipendio ne ha frenato la trattativa. I rossoneri potrebbero tornare alla carica per il calciatore qualora non si dovessero raggiungere gli obiettivi prefissati.

In cima alla lista dei desideri continuano ad esserci i giovani Kabak e Simakan. L’ex Roma, ad oggi, dunque, rappresenta solo un’alteriva alle prime scelte.

L’interesse da parte del Milan per Rudiger è confermato anche da Fichajes.net ma i rossoneri non sono gli unici sulle sue tracce. Anche la Roma e la Juventus, infatti, sarebbero interessate al tedesco.