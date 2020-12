“Messi al Napoli come Maradona”: l’idea di un ex Milan

C’è chi vorrebbe vedere Messi al Napoli, squadra nella quale giocò anche Maradona. Boateng consiglia al 10 del Barcellona di pensarci davvero.

Lionel Messi è stato vicino a lasciare il Barcellona nella scorsa sessione del calciomercato e il suo futuro resta incerto. Il contratto con il club blaugrana scade a giugno 2021 e non è escluso un cambio di squadra.

A sognare l’arrivo del fenomeno argentino sono soprattutto Manchester City e Paris Saint-Germain. Nei Citizens c’è Pep Guardiola in panchina, pronto ad accoglierlo dopo le ottime cose fatte insieme quando l’allenatore guidava il Barça. A Parigi, invece, è l’ex compagno di squadra Neymar a volerlo nel PSG.

Boateng consiglia il Napoli a Messi

In Italia si è più volte parlato dell’interessamento dell’Inter, ma c’è un’idea che affascina maggiormente per il futuro di Messi. Ci riferiamo al trasferimento al Napoli, dove approdò in passato anche il suo idolo Diego Armando Maradona.

Kevin Prince Boateng, ex giocatore del Milan oggi al Monza, in un’intervista a ESPN consiglia al capitano del Barcellona di trasferirsi proprio in maglia azzurra: «Quanto sarebbe fantastico se Messi chiamasse il Napoli per dire: ‘Sto arrivando’?. Me lo immagino a dire: ‘Vorrei onorare la maglia numero 10 di Maradona, vorrei giocare uno o due anni a Napoli, senza pensare ai soldi o altro, solo per una questione di cuore’».

Boateng è convinto che sarebbe qualcosa di meraviglioso se Leo decidesse di ripercorrere le orme di Maradona: «Farebbe la storia. Vorrei essere io nei panni di Messi per farlo». Difficile che l’operazione si possa concretizzare, anche se un uomo d’affari come Aurelio De Laurentiis magari proverà a fare qualche sondaggio.

Sicuramente Messi dovrebbe rivedere molto al ribasso il suo ingaggio. Oggi percepisce oltre 40 milioni di euro netti più bonus a stagione. Senza dimenticare diritti di immagine e sponsor. Il Napoli non può permettersi di pagargli uno stipendio monstre.