Milan-Parma, probabili formazioni: un dubbio per Pioli

Pioli ha già deciso per buona parte la formazione da impiegare in Milan-Parma. Pochi i dubbi dell’allenatore rossonero per la partita.

Archiviata la fase a gironi dell’Europa League, il Milan torna a concentrarsi sulla Serie A. Domani sera a San Siro c’è il Parma da affrontare.

I rossoneri non hanno mai perso in campionato e vogliono mantenere l’imbattibilità. Vincere è importante per mantenere la testa della classifica con una distanza di almeno 5 punti sulla seconda. Il sogno Scudetto sarà difficile da realizzare, ma adesso si devono comunque mettere in cascina punti importanti per la corsa Champions League.

Serie A, probabili formazioni Milan-Parma

Stefano Pioli ha fatto ampio turnover contro lo Sparta Praga in Europa League, contro il Parma tornerà a schierare i titolari. Confermatissimo il collaudato modulo 4-2-3-1. In porta rivedremo Gigio Donnarumma, mentre la difesa sarà composta dal quartetto Calabria-Gabbia-Romagnoli-Theo Hernandez. Ancora assente per infortunio Simon Kjaer.

A centrocampo sicuramente ci sarà Franck Kessie, che probabilmente ritroverà Ismael Bennacer come partner. L’algerino è tornato ad allenarsi in gruppo venerdì e dovrebbe partire dall’inizio. In caso contrario, sarà nuovamente Sandro Tonali il titolare.

Per quanto riguarda la trequarti, sono sicuri del posto Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu. Il terzo è conteso da Brahim Diaz, Jens Petter Hauge e Rafael Leao. Il portoghese potrebbe anche essere schierato da punta per consentire ad Ante Rebic di tornare a giocare esterno offensivo a sinistra. Pioli nell’allenamento di rifinitura di oggi dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi.

MILAN-PARMA | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz (Hauge/Leao); Rebic,

Parma (4-3-3): Sepe; Busi (Iacoponi), Osorio, Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella (Brugman), Kurtic; Karamoh, Cornelius (Inglese), Gervinho.