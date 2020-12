Pioli sprona Rafael Leao: “C’è un aspetto che lo frega”

Pioli crede ciecamente in Rafael Leao, per questo lo motiva costantemente per tirare fuori il massimo. E gli dà un consiglio pubblicamente.

Tra i giovani talenti sui quali punta il Milan c’è certamente Rafael Leao. L’attaccante portoghese è ritenuto un giocatore dal grande potenziale.

Non ha ancora espresso tutto il suo valore, può dare molto di più. Finora gli è mancata la continuità di rendimento e Stefano Pioli spera di riuscire a fargli fare lo step mancante. Facendo un salto di qualità, l’ex di Sporting Lisbona e Lille può diventare davvero devastante.

Milan, Pioli vuole di più da Leao

Pioli in una bella intervista a Sportweek ha parlato anche di Rafael Leao, che a volte in campo non sembra avere il giusto atteggiamento: “A Rafa lo frega proprio il linguaggio del corpo. È un ragazzo molto intelligente, ma ogni tanto dà la sensazione di stare in mezzo alle nuvole. È cresciuto tanto, ma si gioca il posto con Rebic e Hauge, perché per essere ambiziosi abbiamo alzato il livello di competitività nella squadra. Mi piacerebbe che avesse più entusiasmo, dovrebbe ridere un po’ di più“.

L’allenatore del Milan consiglia a Rafael di ridere maggiormente. Lo vorrebbe più entusiasta, fattore che lo aiuterebbe a giocare con serenità superiore probabilmente. Il talento non manca al giovane portoghese, che contro lo Sparta Praga è rientrato da un infortunio e ci viene a dimostrare quanto vale.