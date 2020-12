Thauvin trascina il Marsiglia, gol e assist | Il Milan deve accelerare

Il calciatore francese continua a fare faville. Oggi un gol e un assist per lui contro il Monaco, in Ligue 1.

Da quando Florian Thauvin è stato accostato al Milan, sembra fare ancora meglio con il suo Marsiglia. Oggi la squadra di Villa-Boas si è imposta sul Monaco per 2-1. Ma il fattore più rilevante è che entrambi i gol dei marsigliesi portano la firma di Thauvin: gol personale di testa e assist al compagno Dario Benedetto.

Leggi anche:

Continua quindi una stagione da record per il 27enne Thauvin, sempre più protagonista dei successi della propria squadra. Non ci stupiamo che l’allenatore del Marsiglia se la sia presa, allora, per gli apprezzamenti fatti da Maldini: il tecnico portoghese non vuol perdere il suo gioiello d’attacco.

Ma Florian sembra sempre più intenzionato a non rinnovare con il club francese e a cercare nuovi orizzonti. Ormai sa che il Milan lo apprezza, ma chissà se la società rossonera sarebbe davvero pronta al colpo. Nell’attesa di nuovi sviluppi godiamoci il gol di Florian Thauvin: