Infortunio Gabbia, trauma distorsivo al ginocchio sinistro

Gabbia si è infortunato nei primi minuti di Milan-Parma dopo uno scontro di gioco. Si teme un problema al ginocchio per il difensore.

Dopo soltanto quattro minuti di partita, Pioli è stato costretto a sostituire Matteo Gabbia con Pierre Kalulu. Uno scontro di gioco che ha portato il difensore ad infortunarsi: è subito sembrato grave, e infatti i medici hanno segnalato all’allenatore che c’è bisogno del campo. Al suo posto è entrato il francese, autore di una buona prestazione in Europa League contro lo Sparta Praga.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it, Gabbia ha riportato un trauma contusivo distorsivo ginocchio del sinistro: verrà valutato nei prossimi giorni. Non dovrebbe essere un infortunio grave, ma un periodo di stop è inevitabile. Ed è una perdita grave per il Milan che già deve fare a meno di Kjaer per almeno altre due partite.

Intanto Pioli ha preferito schierare Kalulu invece di Duarte: questo è un altro segnale importante, anche in chiave mercato. Il brasiliano continua a non convincere, tanto da preferirgli un giovanissimo terzino adattato a centrale. Insomma, una posizione netta del club. Ricordiamo che c’è anche Musacchio in rosa ma non è stato convocato questa sera per scelta tecnica.