Più di 50 milioni: il Milan gongola

Theo Hernandez non ha prezzo. Il rendimento del terzino sinistro è destinato a crescere e il Milan è convinto di ciò

Theo Hernandez è uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli. Il terzino mancino franco-spagnolo, acquistato nell’estate 2019 per soli 20 milioni di euro dal Real Madrid ha conquistato davvero tutti e ad un anno e mezzo dal suo arrivo ha visto più che raddoppiare il suo valore di mercato.

Il Psg nei mesi scorsi ci ha provato ma il Milan si è mostrato inamovibile. Per 40 milioni i rossoneri – come riporta Calciomercato.com – non sono disposti a sedersi al tavolo, Theo oggi costa almeno 50 milioni.

Prezzo alle stelle

Ma in casa Milan c’è la convinzione che il prezzo del terzino sia destinato ancora ad aumentare. Hernandez può crescere tanto anche perché presto potrebbe confrontarsi in palcoscenici più importanti.

La speranza è che con il Milan, la prossima stagione, possa giocare la Champions League ma l’ex Real ha l’obiettivo di convincere Deschamps per poter giocare gli Europei con la Francia.