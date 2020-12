Dall’Inghilterra – Dal Celtic il vice Ibrahimovic | Colpo da 30 milioni

Nuovo nome per l’attacco del Milan: la stampa britannica è sicura di chi sarà prossimamente il vice-Ibrahimovic in rossonero.

La gara di ieri tra Milan e Parma ha sottolineato quanto per i rossoneri sia fondamentale la presenza di Zlatan Ibrahimovic, in particolare contro difese chiuse e barricate.

Sembra non bastare l’apporto di Ante Rebic, che strutturalmente è un attaccante molto diverso da Ibra, più adatto ai movimenti laterali o indirizzati sulla profondità.

Non è un caso che il Milan, per il mercato di gennaio 2021, stia valutando l’ingaggio di un nuovo centravanti, un vice-Ibrahimovic ideale. E il nome giusto potrebbe arrivare dalla Scozia.

Milan, nel mirino il francese Edouard

La notizia arriva dalla stampa britannica. Il tabloid Daily Record ha scritto di un forte interesse del Milan per Odsonne Edouard, attaccante in forza al Celtic Glasgow.

Un nome già noto alle cronache milaniste, non tanto per vicende di mercato, bensì perché Edouard ha sfidato i rossoneri recentemente in Europa League. Il centravanti ha anche segnato nel match di San Siro, terminato 4-2 per il Milan.

Pare che i dirigenti del Milan si siano messi sulle tracce del classe ’98 di origine francese, individuato come un possibile rinforzo nella sessione di gennaio.

Edouard è cresciuto nelle giovanili del PSG, ma è esploso in Scozia a partire dalla stagione 2017-2018. Finora con la maglia del Celtic ha messo a segno ben 68 reti in 132 partite.

Al Milan era stato accostato anche l’italiano Gianluca Scamacca del Genoa, sempre nell’eventuale idea di ingaggiare un vice-Ibra, ma la concorrenza del Borussia Dortmund sembra aver allontanato questo prospetto.

Il francese Edouard resta la pista più praticabile, anche se il Celtic spara alto: al momento richiesti ben 30 milioni di sterline per il cartellino del 22enne attaccante.