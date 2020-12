Google down, problemi di accesso anche a gmail: cosa sta succedendo

Tutto il mondo Google è in down in questi minuti. Segnalazioni sempre più frequenti sui social e non solo. Ecco cosa sta succedendo.

Google è in down in questi minuti! Sui social e non solo sono tantissime le segnalazioni sui problemi di accesso ai servizi offerti da Google come: Drive, Foto e soprattutto Gmail. Un problema importante poiché questi programmi sono fondamentali anche per molti lavori e soprattutto per la didattica a distanza. Sì, perché anche Meet sta dando problemi in questo momento. Insomma, una situazione complicata segnalata da chiunque in questi minuti.

Google down, crolla anche YouTube

Anche YouTube in questi minuti sta avendo tanti problemi per quanto sta succedendo. Un caos inaspettato che sta mettendo in ginocchio tutto l’ecosistema Google e chi ne fa uso. Infatti, come abbiamo detto prima, in questo periodo gli strumenti offerti da Google sono molto utilizzati anche per lo smart working e per la didattica a distanza. Un disagio enorme quindi che i tecnici di Google stanno già provando a risolvere nel più breve tempo possibile. Segnaliamo problemi anche per Doc e Google Foto. Inoltre bisogna aggiungere che il disagio aumenta nel momento in cui tante persone usano il proprio account Google anche per accedere ad alti siti. Si attendono aggiornamenti nei prossimi minuti su quanto sta accadendo sui server del noto motore di ricerca.