Sportmediaset – Pazza idea Haaland | Hauge alleato del Milan

Una clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Sportmediaset: il Milan si sarebbe inserito nella corsa ad Haaland.

Il Milan sta lavorando per tornare al top. L’obiettivo del club è rientrare nei primi quattro posti della classifica: difficile, ma non impossibile, soprattutto dopo questo ottimo inizio. I rossoneri sono in testa: l’Inter è vicinissima e anche la Juventus sta crescendo. Stefano Pioli ci proverà, consapevole però che l’importante è ottenere il pass per la Champions.

Il ritorno nella massima competizione europea permetterebbe al Milan di fare colpi di rilievo. Stando a quanto riferito da Claudio Raimondi nel corso di Pressing, i rossoneri si sarebbero inseriti nella corsa per Eling Haaland del Borussia Dortmund. Chiaramente è un’idea per la prossima estate, ma parliamo comunque di un’operazione impossibile. Non c’è la clausola da 75 milioni, ma la società tedesca può spingersi a chiedere qualsiasi cifra per un potenziale Pallone d’Oro dei prossimi anni.

Calciomercato Milan, Hauge chiama Haaland

Jens–Petter Hauge è un alleato dei rossoneri. Lui e Haaland sono molto amici: hanno trascorso tanti anni nelle selezioni giovanili della Norvegia e adesso giocano insieme nella Nazionale maggiore. Sia chiaro, però: quella di Raimondi è una bomba ed è destinata a rimanere tale. Il Milan non farà acquisti così dispendiosi dal punto di vista economico: e, come detto, il Borussia Dortmund potrebbe addirittura chiedere oltre i 100 milioni di euro. Impossibile.