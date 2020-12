Il Milan non punta fortemente ad un vice-Ibrahimovic per gennaio, ma potrebbe approfittare di alcune situazioni favorevoli.

Le priorità del calciomercato Milan a gennaio sembrano essere già chiare. I rossoneri utilizzeranno la sessione di riparazione per rinforzare sicuramente la difesa.

Paolo Maldini e compagnia vogliono regalare a Stefano Pioli un nuovo centrale. Mentre al momento non è contemplato l’arrivo di un vice-Ibrahimovic di alto livello.

In realtà il Milan resterà vigile sul mercato invernale, in attesa di alcune possibili situazioni convenienti. Come ad esempio quella che porterebbe al ‘Papu’ Gomez, di cui si parla da ore incessantemente.

Pinamonti idea a sorpresa per l’attacco del Milan

Un’idea a sorpresa per rimpolpare l’attacco a gennaio potrebbe arrivare da molto vicino, ovvero dall’altra sponda dei navigli milanesi.

Infatti il Milan starebbe vagliando l’ipotesi di accogliere a Milanello un giovane centravanti in uscita dall’Inter: il 21enne Andrea Pinamonti.

Il centravanti interista e della Nazionale Under-21 è pronto a fare le valigie a gennaio, visto che non sta trovando spazio nella rosa di Antonio Conte.

Sarebbe stato proprio il tecnico dell’Inter a far capire a Pinamonti di essere libero di trovarsi una nuova squadra nella sessione invernale, anche per far spazio in rosa a innesti più mirati.

Il Milan potrebbe approfittarne e rilanciare Pinamonti con un ruolo più centrale rispetto a quello attuale, ovvero il primo sostituto di Ibrahimovic nella seconda parte di stagione.

Un’opzione low-cost e sorprendente, ma non così impossibile. Negli anni si sono infatti consumate moltissime operazioni tra Inter e Milan, spesso anche riuscite in favore del club rossonero.

Da valutare quindi questo eventuale innesto, anche se al momento non vi sono trattative vere e proprie tra le due rivali cittadine.