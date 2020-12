Milan-Gomez, arrivano conferme: sfida al Psg

Gomez è pronto a lasciare l’Atalanta nella prossima sessione di calciomercato. Il Milan ci pensa ma attenzione al Psg, che ha chiesto informazioni

Volge al termine la storia d’amore tra l’Atalanta e il Papu Gomez. La rottura appare insanabile e il numero dieci dei bergamaschi è pronto a fare le valigie già nella prossima sessione di calciomercato.

L’intenzione dell’argentino – che in estate ha ancora una volta rifiutato la ricca offerta proveniente dall’Al-Nassr – è quella di rimanere nel calcio che conta. Vuole continuare a giocare su palcoscenici importanti anche per non perdere il treno della Nazionale.

Niente oriente

Quasi certamente, dunque, verranno rispedite al mittente le offerte che arriveranno anche dalla Cina. Gomez vorrebbe liberarsi gratis dall’Atalanta così da non essere condizionato nella scelta della sua squadra futura.

Come riporta Goal.com, in Europa Milan e Psg hanno già sondato il terreno ma anche la Roma potrebbe presto bussare alla porta dei bergamaschi nei prossimi giorni.