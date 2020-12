Sky – “Donnarumma al Milan a vita”: Raiola in difficoltà

Paolò Condò, noto giornalista, è sicuro: “Mino Raiola è in difficoltà perché Gigio Donnarumma vuole il Milan a vita”

Gigio Donnarumma e il Milan, una storia d’amore destinata a proseguire. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sembra preoccupare la società rossonera, forte del volere del portiere, intenzionato a continuare la sua avventura con la squadra del suo cuore.

La trattativa con Mino Raiola va avanti ma con la ferma volontà di Gigio di non lasciare il Milan. Anzi, l’intenzione sarebbe quella di legarsi a vita al club rossonero. Una scelta questa, che non farebbe piacere, al suo agente.

Raiola in difficoltà

E’ questa la lettura che fa Paolo Condò – negli studi di Sky – in merito alla vicenda Donnarumma: “Raiola con Donnarumma è in difficoltà. Questo perché Donnarumma vuole giocare al Milan a vita e questo per un procuratore non è una buona notizia.

Raiola cerca di trarre il massimo con le armi che ha, ma non ha il coltello dalle parti del manico. Donnarumma gli chiede sempre: ‘Ottieni tutto quello che può ottenere, tenendo conto che io voglio giocare nel Milan'”.