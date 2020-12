Milan, Gabbia rassicura i tifosi: “Meno grave del previsto”

Matteo Gabbia, dopo il consulto specialistico che ha rivelato l’entità del suo infortunio, ci ha tenuto a rassicurare i tifosi rossoneri.

Infortunatosi domenica sera contro il Parma, Matteo Gabbia oggi ha svolto il consulto specialistico per risalire all’entità del danno fisico. Il controllo ha confermato una lesione distrattiva di I/II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. E quindi saranno necessarie 3-4 settimane di stop per il centrale difensivo del Milan.

Non buone notizie per la squadra e l’allenatore. Ma per fortuna è stato scongiurato un possibile distaccamento del menisco. Lo stesso Gabbia, ha voluto rassicurare i tifosi attraverso un post Instragram, in cui li ha anche ringraziati per i tanti messaggi di supporto e incoraggiamento ricevuti. Con la giusta pazienza e il giusto lavoro di recupero, Matteo potrà tornare più forte di prima. Noi ci auguriamo che questo accada il prima possibile.