Milan, Kjaer e Ibra a parte: il Genoa si allontana

Sarà difficile, per non dire quasi impossibile, vedere convocati Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic per la trasferta di Genova

Zlatan Ibrahimovic non ci sarà contro il Genoa. Salvo clamorosi colpi di scena, il Milan deciderà di non rischiare il suo centravanti per la trasferta in Liguria. L’attaccante oggi è tornato a lavorare a parte e difficilmente verrà convocato. Stesso discorso per Simon Kjaer.

Sia Ibrahimovic che il danese hanno messo nel mirino il Sassuolo. La speranza del Milan è di riaverli prima della fine del 2020 ma non si vogliono correre rischi. Chi ci sarà è invece Saelemaekers, completamente recuperato dopo i problemi accusati la scorsa settimana. La lista delle assenze contro il Genoa sarà davvero pesante: Kjaer e Ibra, infatti, non ci saranno al pari di Gabbia e Bennacer.

Le scelte di Pioli

Stefano Pioli tornerà ad affidarsi certamente al belga sulla corsia di destra della trequarti. In difesa al fianco di Romagnoli, vista l’indisponibilità anche di Gabbia, spazio ancora a Kalulu. Come punta centrale dovrebbe essere confermato Ante Rebic ma Leao è comunque pronto a scendere in campo