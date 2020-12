Milan, Saelemaekers talismano | Statistica impressionante

Alexis Saelemaekers è unico in Serie A. Ad affermarlo è una statistica pubblicata da OptaPaolo sul proprio profilo Twitter.

Secondo Opta Sports, la più quotata società d’elaborazione di dati sportivi, Alexis Saelemaekers è unico in Serie A per un’importante statistica. Il belga, infatti, è l’unico calciatore che conta più presenze tra quelli che non hanno mai perso nel massimo campionato italiano: 23 presenze con 16 vittorie e 7 pareggi. Viene presa in considerazione l’era dei 3 punti per il calcolo della statistica suddetta.

Non male per l’esterno del Milan, che da appena un anno milita nel campionato di Serie A. Un record merito sia delle sue capacità individuali sia di quelle di tutta la squadra. Per lui in questa stagione un gol e un assist. Saelemaekers è sempre più parte integrante di questo Milan.