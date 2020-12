Calhanoglu verso il rinnovo – L’agente allo scoperto

Parla Gordon Stipic, l’agente di Hakan Calhanoglu. Il turco e il Milan adesso sono davvero più vicini e il rinnovo sembra ad un passo

Il tanto atteso summit tra la dirigenza del Milan e Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, è avvenuto nel pomeriggio. Vi abbiamo raccontato, proprio in queste ore, che le parti si sono avvicinate anche se non c’è ancora l’accordo sul rinnovo.

Dopo il pessimismo dei giorni scorsi, con il turco che sembrava destinato a lasciare il rossonero, ora c’è la convinzione che la parola fine non sia stata ancora scritta.

C’è la volontà di entrambi di trovare un accordo, anche perché Calhanoglu ha dato priorità proprio al Milan. Le offerte di Juventus, Inter e Manchester United ci sono ma i rossoneri rappresentano oggi la sua scelta primaria.

Le parole di Stipic

L’ottimismo dopo il summit è confermato dallo stesso Stipic, che ai microfoni di TMW, si è così espresso: “E’ stato un meeting positivo. Siamo in fase di negoziazione, vediamo, ci stiamo lavorando e lo faremo ancora. Per questo ci terremo in costante contatto per futuri appuntamenti con la dirigenza del Milan”.

Le parti quasi certamente si incontreranno nuovamente dopo il 7 gennaio per un altro aggiornamento, magari decisivo.