Genoa-Milan, non solo Kalulu: altra novità nella difesa rossonera

Pioli ha le idee abbastanza definite sulla formazione da schierare in Genoa-Milan. Oltre a Kalulu, anche Dalot dovrebbe giocare titolare.

Stasera il Milan giocherà in trasferta contro il Genoa e dovrà riscattarsi dopo il pareggio di San Siro contro il Parma. Di fronte una squadra non imbattibile, ma tutt’altro che da sottovalutare.

La stagione è in momento molto importante, le rivali si sono avvicinate in classifica e i rossoneri devono rispondere. Ci saranno scontri diretti come Juventus-Atalanta e Inter-Napoli, quindi la vittoria diventa molto importante.

Diogo Dalot titolare in Genoa-Milan

Stefano Pioli ha le idee abbastanza chiare sulla formazione da schierare in Genoa-Milan. In difesa sarà Pierre Kalulu ad affiancare Alessio Romagnoli, date le assenze di Simon Kjaer e Matteo Gabbia per infortunio. Confermatissimo Theo Hernandez a sinistra, mentre a destra ci sarà Diogo Dalot al posto di Davide Calabria.

Stando a quanto spiegato da Sky Sport, l’allenatore rossonero sembra intenzionato a dare una chance da titolare al terzino portoghese arrivato dal Manchester United. L’ex Porto non è mai partito dal primo minuto in Serie A, mentre in Europa League ha trovato spazio in tutte le partite.

A centrocampo ci sarà Sandro Tonali con Franck Kessie, dato che Ismael Bennacer è fuori per infortunio. Nel tridente alle spalle di Ante Rebic ci saranno Samuel Castillejo, Hakan Calhanoglu e Rafael Leao.

Genoa-Milan | La probabile formazione rossonera

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.