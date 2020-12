Chi ha segnato più gol nella storia del Milan

Chi è il miglior marcatore di sempre nella storia del Milan? Ecco la classifica dei calciatori più prolifici nei 121 anni rossoneri.

Il Milan compie 121 anni di storia! Un giorno speciale per la gloriosa società rossonera, fra le più titolate del mondo. Una maglia vestita da tantissimi campioni in questi lunghi anni, alcuni di questi davvero speciali e fra i migliori al mondo. Molti di questi si sono visti durante l’era di Silvio Berlusconi, ma non solo: tantissimi hanno segnato la storia del Milan molti anni prima dell’arrivo dell’ex Premier.

Fra questi grandi campioni ci sono stati attaccanti di un livello davvero superiore. La curiosità dei tifosi è: ma in questi 121 anni di sotria, chi ha segnato più gol in assoluto con la maglia del Milan? Sky Sport ha stilato la classifica dei marcatori all time. Zlatan Ibrahimovic, l’attuale centravanti dei rossoneri, è fuori dalla top10. Al primo posto c’è Gunnar Nordhal. Presenti poi anche campioni recenti come Inzaghi, Shevchenko e Kakà.

Milan, classifica migliori marcatori di sempre