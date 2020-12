Gomez al Milan, l’Atalanta fissa il prezzo | La richiesta del Papu

L’Atalanta ha stabilito il prezzo di cessione del Papu Gomez, che ha fatto una richiesta al club bergamasco. Milan e altre squadre vigili.

Il futuro di Alejandro Gomez sarà lontano dall’Atalanta. Nonostante la dirigenza stia provando a mediare, il rapporto tra il giocatore e Gian Piero Gasperini è rotto.

Il Papu è arrivato allo scontro diretto con l’allenatore e non sembrano esserci possibilità di riconciliazione. Il suo desiderio è quello di lasciare Bergamo e proseguire la sua carriera altrove. Ci sono più squadre interessante al 32enne argentino.

Calciomercato Milan, il prezzo del Papu Gomez

Il giornalista Giancarlo Padovan a Sky Sport ha spiegato le condizioni del club bergamasco per la cessione del calciatore: “Gomez a gennaio non sarà più un calciatore dell’Atalanta. La società nerazzurra vorrebbe monetizzare dalla sua cessione, chiede 15 milioni di euro, mentre il giocatore vorrebbe andare via gratis”.

L’Atalanta punta a ricavare 15 milioni, una cifra non bassa per un giocatore che a febbraio compirà 33 anni. Il Papu auspica di partire a titolo gratuito, cosa abbastanza complicata. Milan, Inter, Lazio, Roma e Napoli monitorano la situazione.

Attenzione anche alle squadre estere. Si è parlato soprattutto degli arabi dell’Al Nasr e degli statunitensi dell’FC Cincinnati. Un Gomez a condizioni economiche favorevoli fa gola a diverse società. Soprattutto fuori dalla Serie A possono arrivare offerte molto alte per l’ingaggio.